Son dakika haberi... Altın fiyatları rekor kırdı

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Altın yatırımcıları rekorlar serisine alıştı. Hemen her gün altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün de altın güne rekorla başlamış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte altın tarafında güçlü kalıcı yükselişler görülmeye başlandı. Uzmanlar düzeltme beklediklerini açıklasalar da altın kısa vadedeki kazançlarının tamamını silmesi için yüzde 15 civarında düşüş gerçekleştirmesi gerekiyor.

ABD'nin ticaret savaşlarını başlatması, faiz tarafında stabil duruş sergileme beklentisi, ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik söylemleri altın tarafında yükselişi getiriyor.

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ONS ALTIN

Ons altın güne 2935 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2954 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2927 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

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Gram altın güne 3426 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3414 lira, en yüksek de 3450 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3418 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3508 liradan alınırken 3550 liradan satılıyor.