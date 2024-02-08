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ABD'de 2,6 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı beklentisi

08.02.2024 - 09:50 | Son Güncelleme :
ABD'de 2,6 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı beklentisi | Genel Haberler

ABD bütçe açığının 2034'te 2,6 trilyon dolara çıkmasının beklenildiği kaydedildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD bütçe açığının önümüzdeki on yılda yüzde 60'ın üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti. CBO, artan faiz maliyetlerini ve sağlık harcamalarını bütçe açığını artıran temel faktörler olarak gösterdi.

CBO direktörü Phillip Swagel yaptığı açıklamada, açığın 2024'teki 1,6 trilyon dolardan 2034'te 2,6 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi.

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Benzer şekilde, kamunun elindeki borcun da gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 99'undan, tarihteki en yüksek oran olan yüzde 116'ya yükselmesi bekleniyor.

Swagel, net faiz maliyetlerinin 2024 ile 2034 yılları arasında artan açığın yaklaşık dörtte üçünü oluşturacağının tahmin edildiğini söyledi.

CBO'ya göre, azalan nüfus ve federal sağlık hizmetleri maliyetlerindeki artış da bütçe açıklarını artıracak.

CBO'ya göre bütçe açıklarının GSYH'ye oranı 2028'den sonra artarak 2034'te yüzde 6,1'e ulaşacak.

Raporda, "Büyük Buhran'dan bu yana, bütçe açıkları ancak II. Dünya Savaşı, 2007-2009 mali krizi ve koronavirüs salgını sırasında bu seviyeyi aştı" ifadesi yer aldı.


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