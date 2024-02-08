  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Deflasyon sarmalındaki Çin'de tüketici fiyatları rekor düştü
‹ Önceki Haber ABD dış ticaret verileri açıklandı ABD dış ticaret verileri açıklandı Sonraki Haber › ABD'de 2,6 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı beklentisi ABD'de 2,6 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı beklentisi

Deflasyon sarmalındaki Çin'de tüketici fiyatları rekor düştü

08.02.2024 - 09:38 | Son Güncelleme :
Deflasyon sarmalındaki Çin'de tüketici fiyatları rekor düştü | Ekonomi Haberleri

Art arda dördüncü ayında deflasyona giren Çin ekonomisinde tüketici fiyatları son 14 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çin'de tüketici fiyatları, Ocak ayında 14 yıldan uzun bir sürenin en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Düşenn fiyatlar, ülkenin hırpalanmış ekonomisini canlandırmak için daha agresif hamleler yapılması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Yetkililer, uzun süreli emlak sektörü krizi, artan genç işsizliği ve ekonomideki küresel yavaşlama da dahil olmak üzere çeşitli olumsuzluklarla mücadele ediyor.

Haberin Devamı

Yetkililer geçtiğimiz aylarda altyapı harcamalarını artırmayı ve tüketimi teşvik etmeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık devlet tahvili ihracının yanı sıra bir dizi yeni tedbir duyurdular. Ancak bu tedbirlerin yanı sıra merkez bankasının faiz indirimleri ve kredileri artırmaya yönelik hamleler de dahil olmak üzere son adımların bozulan ekonomi üzerinde şu ana kadar çok az bir etkisi oldu.

Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin'in tüketiciler arasında deflasyonist beklentilerin yerleşme riskini önlemek için hızlı ve agresif bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan Ocak ayında tüketici fiyat endeksindeki yüzde 0,8'lik düşüş, deflasyonu art arda dördüncü ayına taşıdı.  Fabrikalardan çıkan malların maliyetini ölçen üretici fiyat endeksindeki yüzde 2,5'lik düşüş ise ekonomide zayıflığın devam ettiğinin sinyalini verdi.

Çin, 2021'den bu yana ilk kez Temmuz ayında deflasyona girdi ve Ağustos'taki kısa toparlanmanın dışında, o zamandan bu yana sürekli tüketici fiyatlarında düşüş yaşıyor. Bank ING Çin Başekonomisti Lynn Song, "Enflasyon üzerindeki ana engel, yıllık yüzde 5,9 düşerek dip seviyeyi kaydeden gıda fiyatları olmaya devam etti" dedi. Ancak maliyetlerin aylık bazda arttığını gösteren rakamlara dikkat çekti.

Haberin Devamı

Song, notunda "Diğer birçok ekonomide görülen hedefin üzerindeki enflasyon seviyelerinden çok uzak olsa da, bu rakamlar Çin'in deflasyon sarmalına saplandığı anlamına gelmiyor. Ocak ayı verilerinin mevcut döngüde (yıllık bazda) enflasyonun en düşük noktasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.943 Değişim: 1,13% Hacim : 55.641 Mio.TL Son veri saati : 12:47
Düşük 8.862 08.02.2024 Yüksek 8.953
Açılış: 8.862
30,5990 Değişim: 0,05%
Düşük 30,5021 08.02.2024 Yüksek 30,6097
Açılış: 30,5829
33,0783 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9194 08.02.2024 Yüksek 33,1144
Açılış: 32,9795
2.000,66 Değişim: -0,05%
Düşük 1.993,04 08.02.2024 Yüksek 2.005,21
Açılış: 2.001,57
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.