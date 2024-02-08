Deflasyon sarmalındaki Çin'de tüketici fiyatları rekor düştü | Ekonomi Haberleri

Art arda dördüncü ayında deflasyona giren Çin ekonomisinde tüketici fiyatları son 14 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin'de tüketici fiyatları, Ocak ayında 14 yıldan uzun bir sürenin en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Düşenn fiyatlar, ülkenin hırpalanmış ekonomisini canlandırmak için daha agresif hamleler yapılması konusunda hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Yetkililer, uzun süreli emlak sektörü krizi, artan genç işsizliği ve ekonomideki küresel yavaşlama da dahil olmak üzere çeşitli olumsuzluklarla mücadele ediyor.

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Yetkililer geçtiğimiz aylarda altyapı harcamalarını artırmayı ve tüketimi teşvik etmeyi amaçlayan milyarlarca dolarlık devlet tahvili ihracının yanı sıra bir dizi yeni tedbir duyurdular. Ancak bu tedbirlerin yanı sıra merkez bankasının faiz indirimleri ve kredileri artırmaya yönelik hamleler de dahil olmak üzere son adımların bozulan ekonomi üzerinde şu ana kadar çok az bir etkisi oldu.

Pinpoint Asset Management baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin'in tüketiciler arasında deflasyonist beklentilerin yerleşme riskini önlemek için hızlı ve agresif bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan Ocak ayında tüketici fiyat endeksindeki yüzde 0,8'lik düşüş, deflasyonu art arda dördüncü ayına taşıdı. Fabrikalardan çıkan malların maliyetini ölçen üretici fiyat endeksindeki yüzde 2,5'lik düşüş ise ekonomide zayıflığın devam ettiğinin sinyalini verdi.

Çin, 2021'den bu yana ilk kez Temmuz ayında deflasyona girdi ve Ağustos'taki kısa toparlanmanın dışında, o zamandan bu yana sürekli tüketici fiyatlarında düşüş yaşıyor. Bank ING Çin Başekonomisti Lynn Song, "Enflasyon üzerindeki ana engel, yıllık yüzde 5,9 düşerek dip seviyeyi kaydeden gıda fiyatları olmaya devam etti" dedi. Ancak maliyetlerin aylık bazda arttığını gösteren rakamlara dikkat çekti.

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Song, notunda "Diğer birçok ekonomide görülen hedefin üzerindeki enflasyon seviyelerinden çok uzak olsa da, bu rakamlar Çin'in deflasyon sarmalına saplandığı anlamına gelmiyor. Ocak ayı verilerinin mevcut döngüde (yıllık bazda) enflasyonun en düşük noktasında olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

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