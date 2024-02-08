Borsa İstanbul'dan yeni rekor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'dan yeni rekor
BİST 100 endeksi 8953 puana çıkarak rekor tazeledi.
Güne 8862 puandan başlayan BİST 100 endeksi 8953 puana çıkarak rekor tazeledi.
Dolar 30.6064 TL, euro ise 33,0116 TL seviyesinde. Altının gramı ise 2001 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?