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2024 modeller bayilere gelmeye başladı! İşte en ucuz sıfır otomobiller

10.01.2024 - 06:14 | Son Güncelleme :
2024 modeller bayilere gelmeye başladı! İşte en ucuz sıfır otomobiller | Genel Haberler

Yerli markalar 2024 model araçlarını bayilerine göndermeye başlarken ithal edilen otomobil markaları henüz ellerinde kalmış 1 yaşında olan 2023 model araçları satmaya çalışıyor. Bazı markalar ise yılbaşından bu yana 2023 ve 2024 model araçlarına fiyat belirleyemedi ve "Fiyatlarımız güncelleniyor" yazısıyla müşterilerini muhatap etmeye başladı.

Otomotiv sektörü 2023 yılını rekor satışla tamamladı ve sıfır araçlara olan talep durmak bilmedi. 2023 yılında üretilmiş ve 2023 model olan araçların satışları ise devam ediyor. Elde kalan ve 1 yaşında olan sıfır otomobiller 2024 yılıyla birlikte zamlandı. Sınırlı sayıda markanın getirdiği 2024 model araçlar da satılmaya başlandı.

YÜKSEK FAİZLER YATIRIMA YÖNLENDİRİYOR

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Mevduata verilen yüksek faiz nedeniyle iç piyasada talep soğumaya başladı ve otomobil alımı eskisi kadar hızlı devam etmiyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ADIMLARI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

EN UCUZ OTOMOBİL KORELİ MARKADA

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil KIA Picanto oldu. Picanto'yu Seat Ibiza takip ederken üçüncü en ucuz otomobil Fiat Egea oldu. Ancak bunların içinde sadece Fiat Egea 2024 model olarak satışa sunuldu.


BAZI MARKALAR FİYAT BELİRLEYEMEDİ

Yerli ve ithal markaların bazıları yılbaşından bu yana fiyat belirleyemedi. Fiyat listelerini yayınlamamakta ısrar eden markalar "Fiyatlarımız güncelleniyor" ibaresini sitelerine koydu.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

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Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı) Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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