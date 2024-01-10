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İstanbullular dikkat! Taksimetre zammı devreye giriyor... 2800-3200 lira tutuyor

10.01.2024 - 06:53 | Son Güncelleme :
İstanbullular dikkat! Taksimetre zammı devreye giriyor... 2800-3200 lira tutuyor | Genel Haberler

İstanbul'da faaliyet gösteren ve yüzde 28,09 oranında zam alan ticari taksilere taksimetre tarife yüklemeleri başladı.

Pazartesi günü yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18, taksi, minibüs, okul servislerine yüzde 28.09 oranında zam yapıldı. Ticari taksiler için taksimetre tarife ayarlamaları gece yarısından itibaren başladı.

Taksimetre ayar ücretleri 2800 lirayla 3200 lira arasında değişiklik gösterdi. Yeni taksimetre tarifesi sonrasında şoförlerin yarım gün ve tam gün yevmiyelerinde artışlar bekleniyor. Yarım gün için 1000 lira olan yevmiyelerin 1250 lira civarlarına yükselmesi tam gün için de ortalama olarak 2500 lira olması bekleniyor.

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YENİ TARİFE NE OLDU?

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.

8+1 TAKSİ SAHİPLERİ TEPKİLİ

Sarı taksilerle tarifeleri eşitlenen 8+1 taksi sahipleri, masraflarının aynı olmadığını, araçlarının büyük olduğunu, bakımlarının yüksek tuttuğunu, yakıtlarının fazla olduğunu belirtti ve 4+1 taksilerle aynı tarifenin olmasının kendilerini mağdur edeceğini ve bazı araçların da kanuna uymayarak eski tarifeden çalışacağını sosyal medya platformlarından açıkladı.

PLAKA FİYATLARI DURGUN SEYREDİYOR

Geçmişte taksimetreye yapılan zamla birlikte taksi plakası fiyatları artarken günümüzde plaka fiyatları stabil seyrediyor. Plakalar 6.7 milyon lirayla 7 milyon lira arasında satılmaya çalışılıyor. Kiralar ise 24-27 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Plaka ve araç alıp masraflarla uğraşmak yerine mevduata yatırılsa aylık getirisi 320 bin lira civarında oluyor. Galericiler 2024 yılında plakanın 10 milyon liraya ulaşacağını iddia ediyor.

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TAKSİLERİN MASRAFLARI YÜKSELDİ

Ticari taksiler her ay 2 defa bakıma giriyor. Ağır bakımları yılda 2 defa yapılıyor. Trafik sigortası fiyatları normal otomobillerin neredeyse 5 katı daha yüksek ve kusurlu olarak kazaya karışırlarsa bu tutar artıyor. Araçların arızaları halinde yüksek masraflar çıkıyor ve araç çalışmadığı için yevmiye işlemiyor. Yazlık, kışlık lastikleri her yıl değişiyor. Taksimetre ayar ücreti yüksekliğinden plaka sahipleri ve kiracılar şikayetçi oluyor. Taksiler her yıl muayeneye giriyor. Kaza anında kusurluysa masraflarla plaka sahibi ya da kiracı baş başa kalıyor ve araç onarılana kadar para kazanamıyor. Taksi şoförleri SGK primlerini kendileri ödüyor. Yakıt fiyatları yüksek olduğu için müşteri aramaya çıkan taksi boşa yakıt harcıyor ve bunu da şoför kazancından vermek zorunda kalıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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