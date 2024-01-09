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Sokakta kar helvası sattı, hamburgercide çalıştı, gazete dağıttı... İşte milyarderlerin ilk işleri

09.01.2024 - 16:01 | Son Güncelleme :
Sokakta kar helvası sattı, hamburgercide çalıştı, gazete dağıttı... İşte milyarderlerin ilk işleri | Genel Haberler

Milyarder olmak hiç kolay değil. Bazı aileden zengin şanslı kişiler hariç iş insanları servet sahibi olana dek çok zorlu çalışma şartlarından geçiyorlar. Kimi ilk işi olarak hamburgercide çalışırken, kimi kar helvası, kimi sakız satıyor, kimi de gazete dağıtıyor...

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

36 bin mağaza ile dünyanın en büyük içecek zincirlerinden biri olan Çin'deki ünlü Mixue şirketi yakında halka arz oluyor. Buzlu içecek kahve, dondurma ve çay çeşitleri ile bilinen Mixue zincirinin kurucusu 47 yaşındaki Zhang Hongchao'nun hikayesi de oldukça ilgi çekiyor. 1.2 milyar servete sahip olan milyarder, zincirin temellerini henüz 21 yaşında iken attı. İş insanı, annesinden aldığı borç para ile sokakta aldığı tezgahta bardağı 1 dolara tatlı kar helvası satmaya başladı. Ülkemizde güney illerinde oldukça bilinen kar helvası, rendelenmiş buza tatlı şurup eklenmesi ile elde ediliyor. Sokaktaki tezgah zaman içinde Çin'in en büyük zincirlerinden biri haline geldi. 

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BEZOS HAMBURGERCİDE ÇALIŞTI

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise çalışma hayatına McDonald's da başladı. Şu an 171 milyar dolar serveti bulunan Bezos, 16 yaşında McDonald's da ızgara başında hamburger pişiriyordu. Daha sonra kitaptan gazete aboneliklerine kadar her şeyi sattığı Amazon'u kuran Bezos, McDonald's'daki tecrübesinin kariyeri için çok önemli olduğunu söylüyor. Bezos, hamburgercide çalışırken siparişi zarar görmeden müşteriye ulaştırmayı öğrendiğini ve Amazon'un bu sayede büyüdüğünü söylüyor. 

BUFFETT SAKIZ SATTI 

Yatırım firması Berkshire Hathaway'in sahibi ünlü milyarder Warren Buffett, daha çocuk yaşta iş hayatına atıldı. 6 yaşında sakız satarak başladığı çalışma hayatı daha sonra onu gazete dağıtıcılığına yöneltti. 20'li yaşlarda yatırım danışmanlığı şirketini kuran Buffett, günümüzde 120 milyar dolarlık bir servete erişti. 

İLK BİLGİSAYARI 200 SATTI 

2011'de öldüğünde yaklaşık 10 milyar dolar serveti bulunan Apple'ın kurucusu Steve Jobs ise 12 yaşında iş hayatına atıldı. Jobs 12 yaşında iken yaz tatilinde Elektronik ürünler devi HP'de basit bir işte çalışarak ilk parasını kazandı. Jobs burada daha sonra Apple'i beraber kuracağı Steve Wozniak ile tanıştı. Wozniak ile beraber 1977 yılında 200 adet Apple 1 bilgisayarını üretip satan Jobs, akabine piyasaya sürdüğü Apple 2 modeli ile büyük başarı yakaladı. 


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