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TPAO 200 kuyu daha açacak

09.06.2023 - 12:34 | Son Güncelleme :
TPAO 200 kuyu daha açacak | Emtia Haberleri

Yıl sonuna kadar sadece karada 20’ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu sondajlarla günlük petrol üretimini 90 bin varile çıkaracak.

 TPAO, 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaştı. Edinilen bilgilere göre yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşılacak. Bu sondajlarla birlikte günlük petrol üretimi yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak. Böylece TPAO bu yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırmış olacak.

Yapılacak petrol sondajı planlamalarında Şırnak Gabar Dağı’ndaki petrol sahalarına ağırlık verildi. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması hedefleniyor. TPAO'nun hedefi ise Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil üretime ulaşmak. Öte yandan, Gabar'daki sondaj çalışmalarında Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahalarından günlük 15 bin varile yakın üretim yapılıyor.

Yeni açılanlarla birlikte kuyu sayısı yaklaşık 6 bin oldu 

2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyu bulunduğu ve bu kuyularda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldığı açıklanmıştı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında ise üretim gerçekleştirildi. Ayrıca Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham Petrol üretimi gerçekleştirildi. Üretim 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibarıyla 3 milyon tonun üzerine çıktı. 2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan petrol üretimi, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı. Yeni açılanlarla birlikte kuyu sayısı yaklaşık 6 bin oldu.


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