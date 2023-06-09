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Sanayi üretimi verisi belli oldu

09.06.2023 - 10:01 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi verisi Nisan'da yüzde 1,2 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 arttı.

 


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