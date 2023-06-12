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Arjantin'de enflasyon sorunu büyüyor

12.06.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
Arjantin'de enflasyon sorunu büyüyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomik anlamda sorunlardan kurtulamayan Arjantin'de enflasyonun bu yıl yüzde 149'u aşması bekleniyor.

Arjantin ekonomisinde sorun büyüyor. Enflasyonla baş edemeyen Arjantin'de enflasyonun yüzde 149'u aşması bekleniyor.
Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan ankette enflasyon beklentileri yükseldi.

Beklenti yıl sonu için yüzde 126'dan yüzde 149'a çıktı.

Analistler Nisan ayında yüzde 8,4 olan enflasyonun Mayıs'ta yüzde 90'a yükseleceğini öne sürdü.


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