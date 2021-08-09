Rusya'nın petrol ihracatı gelirleri yükseldi | Emtia Haberleri

Rusya'nın petrol ihracat geliri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artarak 47,6 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 11,8 azalarak 88,2 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 21,5 artışla 47,6 milyar dolar oldu.

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Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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