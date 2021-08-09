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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 73 arttı

09.08.2021 - 15:58
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 73 arttı | Emtia Haberleri

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 20 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 108,4 milyar metreküpe yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 73 arttı ve 20 milyar dolar oldu.

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Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.


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