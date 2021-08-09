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Trendyol dev yatırımla Türkiye'de ilk oldu!

09.08.2021 - 15:49
Trendyol dev yatırımla Türkiye'de ilk oldu! | Ekonomi Haberleri

E-ticaret platfromu Trendyol, 16.5 milyar dolar değerleme ile 1.5 milyar dolar yeni yatırım aldı. Yeni değerleme rakamıyla “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de katıldı.

Yeni yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol'un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı.

“HİSSEDARLIK YAPISINDA ÖNEMLİ YATIRIMCILAR YER ALIYOR”

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers, bölgenin önemli yatırımcılarından ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol'un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye'den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye'deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

MUTLU: ÜLKEMİZE VE TRENDYOL'UN GELECEĞİNE DUYULAN GÜVENE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında "Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol'un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk "decacorn" olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye'nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE 1,1 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM KATKISI SAĞLIYORUZ"

Türkiye'de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerini vurgulayan Mutlu, "Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüz binlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023'te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ÜÇOK: EMEA BÖLGESİ'NİN LİDER E-TİCARET ŞİRKETİ OLACAĞIZ

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ise şu açıklamalarda bulundu:

"Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'ndeki stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA'nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye'deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan, ülkemizin ve iş ortaklarımızın kaliteli üretim kapasitesinden, pazarlama becerilerinden ve lojistik alanındaki deneyimlerinden güç alacağız" açıklamasında bulundu.

ÇETİN: "TÜRK ÜRÜNLERİNİN E-İHRACATINI ARTIRACAĞIZ"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de açıklamasında "Aldığımız yeni yatırımı değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için kullanacağız" dedi.

General Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar ise konuyla ilgili açıklamasında, "Trendyol'un hızlı marketten dijital cüzdana uzanan kapsamlı pazaryeri modeli, Türkiye'deki ve dünyadaki müşterilerine rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Trendyol'un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz. General Atlantic olarak, yenilikçi iş modellerini büyütme konusunda dünya çapındaki deneyimlerimizle, müşterilere ve satıcılara kusursuz e-ticaret deneyimleri sağlarken aynı zamanda pozitif etki yaratma misyonlarını yerine getiren Trendyol ekibi ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

“YENİ PAZARLARDA YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP”

SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh ise, "Türkiye'nin lider super-app'i Trendyol, e-ticaret, ödeme sistemleri ve teslimat yetkinliklerini, moda gibi sektörlerdeki derin uzmanlığı ile başarılı bir şekilde entegre etti. Böylece yeni pazarlarda yüksek büyüme potansiyeline sahip benzersiz bir tüketici deneyiminin temelini atmış oldu. Dünyada birçok e-ticaret platformuna yatırım yapmış bir şirket olarak Trendyol ile iş birliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. EMEA'nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol'un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili "Başarılı şirket yönetimleri, çok değerli teknoloji şirketleri kuruyor" diyen Princeville Capital Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa, "EMEA bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki önde gelen e-ticaret şirketlerinin yatırımcısı olarak, şirketin vizyonunu Türkiye ve EMEA bölgesinde hayata geçirmek için yetkin Trendyol ekibiyle iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2010 yılında kurulan, Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 30 milyondan fazla müşterisine, günde 1 milyondan fazla paket ulaştırıyor. Trendyol, Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile değer üretmeye ve hızla büyümeye devam ediyor.


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