Petrol fiyatlarında dalgalanma devam eder mi? | Emtia Haberleri

Petrol fiyatlarında jeopolitik gerilimler, siyasi huzursuzluklar ve küresel büyümede yaşanan gerilemelerle zaman zaman sert dalgalanmalar yaşanıyor. Trive Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı petrol fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri Bigpara’ya değerlendirdi.

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Petrol fiyatlarında son dönemde jeopolitik gerginliklerin yükselmesiyle sert dalgalanmalar yaşarken, bu oynaklıkta Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik adımlarının küresel büyümeyi yavaşlatması da etkili oluyor.

Trive Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, petrol fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Küresel bir durgunluğun talebi yavaşlatabileceğine dair endişelerin fiyatlandığı petrol piyasasında işlem hacimlerinin de ortalamaların altında seyretmesi petrol fiyatlamalarındaki dalgalanmaların daha şiddetli olmasına zemin hazırlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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Brent petrolün iki günlük değer kaybı yüzde 9’a yaklaşırken; Brent petrolün varil fiyatı bugün içerisinde 94 dolar seviyesine kadar geriledi. Brent petrol saat 16:15 itibarıyla ise yüzde 1,78 oranında düşüşle 96 dolarda hareket ediyor. ABD ham petrolü ise 92 dolar seviyelerinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDA NELER OLUYOR?

Emre Çayırlı / Trive Yatırım Araştırma Müdürü

Pandemi dönemi sonrasında hızla yükselişe geçen petrol fiyatları, Rusya – Ukrayna gerginliğinin neden olduğu jeopolitik risk algısıyla sert dalgalanmalara sahne olmuştu. Küresel alanda Irak ve Libya'daki siyasi huzursuzluk nedeniyle arzın daralması endişeleriyle hafta başında yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarını bu sefer ekonomik beklentiler vurmaya başladı. Son aylarda büyük merkez bankalarının şahin duruşu, daha yavaş küresel büyümeye ilişkin endişelerle birlikte önümüzdeki hafta yapılacak olan OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatlarına hızla değer kaybettirdi ve yükseliş üzerinde önemli bir baskı oluşturdu.

Petrol fiyatları, dün ABD'nin petrol stoklarında yaşanan azalışla kısmi bir yükseliş kaydetmiş olsa da Çin’de kapanma tedbirlerinin sürmesi ve merkez bankalarının faiz artırımlarından dolayı ekonomilerin yavaşlamaya devam edeceğine dair endişelerle yüzde 5 dolayında değer kaybetti. Küresel bir durgunluğun talebi yavaşlatabileceğine dair endişelerin fiyatlandığı petrol piyasasında işlem hacimlerinin de ortalamaların altında seyretmesi petrol fiyatlamalarındaki dalgalanmaların daha şiddetli olmasına zemin hazırlıyor.

Şu anda fiyatları destekleyen ana faktör, önümüzdeki hafta yapılacak olan OPEC+ toplantısında petrol piyasasına istikrar kazandırmak için üretimi azaltabileceklerine dair karar alınma ihtimali olarak görülüyor. Buna karşın ekonomik durgunluk ihtimali masada olduğu sürece fiyatların yakın vadede aşırı yükselmesi beklenmiyor. Brent petrol için 86 - 91 dolar aralığı oldukça önemli bir destek alanı ve bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece 90 - 110 dolara aralığında hareketin devam ettiğini görebiliriz. ABD ham petrolü (WTI) için de 85 - 86 dolar bölgesi oldukça önemli bir eşik konumunda bulunuyor. Üretim kesintisine gidilmesi durumunda 97 - 103 dolar bölgesine doğru değer kazancı görebiliriz.

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