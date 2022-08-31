ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 31 Ağustos güncel altın fiyatları

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Ons altın 1,5 ayın en düşüğünü gördü

31.08.2022 - 14:39 | Son Güncelleme :
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Ons altın fiyatı yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı 28 Temmuz’dan beri ilk kez 1000 liranın altına geriledi.

Altın fiyatları 4 gündür aralıksız düşüşünü sürdürürken; bugünkü işlemlerde 1709 dolara kadar gerileyerek 21 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Piyasalar cuma günü açıklanacak olan ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisine odaklı hareketini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin açıklamalarından sonra Fed’in bir süre daha yüksek faiz uygulayacağı algısıyla piyasalar, tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Kritik verinin, Fed’in uygulayacağı faiz politikasıyla ilgili yol haritasını belirleyici etkide olması bekleniyor.

Ons altın bugün içerisinde yaklaşık 1,5 ayın dibini görürken; en yüksek ise 1726 dolara tırmandı. Sarı maden, şu dakikalarda yüzde 0,52 oranında düşüşle 1715 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1008 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 1010,51 lira seviyesini, en düşük 999,97 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14:34 itibarıyla yüzde 0,45 oranında düşüşle 1002,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1654 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 796 liradan işlem görüyor.

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