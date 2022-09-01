Almanya Başbakanı: Zorlu kışa hazırız | Ekonomi Haberleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bakanların başkent Berlin yakınlarındaki Meseberg Sarayı’nda yaptıkları ve iki gün süren “değerlendirme toplantısı”nda başta enerji krizi olmak üzere meslek eğitimi, güvenlik stratejisi, dijitalleşme ve “3’üncü yardım paketi” alanlarında ileriye dönük hedefler belirlendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; görüşmelerden sonra Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Maliye Bakanı Christian Lindner ve Yeşiller’den Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Almanya’nın geleceğini şekillendirmek için tüm imkânlarını kullanacağı vurgulandı.

ENERJİ YARDIMI

“Biz zorlu kışa hazırlıklıyız” diyen Başbakan Scholz, Almanya’nın enerji alanında gelen tehlikeyi önceden gördüğünü ve gereken önlemleri aldığını söyledi. Rusya’nın doğalgaz akışını büyük ölçüde sınırlandırmasına rağmen, önümüzdeki kış günlerinde sıkıntı yaşanmayacağını da vurguladı. Aynı zamanda enerji fiyatlarının tavan yapmasını engellemek için gerekli önlemleri alacakları açıklamasında da bulundu. Enerji fiyatlarındaki artış ve buna paralel olarak yükselen enflasyon nedeniyle ülkede yaşayan insanlara ve işletmelere yardımın sürdürüleceği de açıklandı.

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck, yenilenebilir enerjiye yatırımları öngörülen şekilde artıracaklarını belirtirken, “Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı sınırlandıracağız” dedi. Federal Maliye Bakanı Lindner de elektrik piyasalarında yeni bazı düzenlemeler yapılacağını söyledi. Öte yandan nükleer santrallerde üretime devam edilip edilmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmazken, kömür yakıtlı elektrik santrallerinin yeniden üretime açılması konusunda uzlaşmaya varıldı.

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