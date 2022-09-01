Yenilenebilir enerjide rekor | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında yenilenebilir enerjide rekorlar geldi. Temmuz ayında güneşten üretilen elektrik 2 milyar 7 milyon kilovatsaatle, rüzgârdan üretilen elektrik ise 4 milyar 237 milyon kilovatsaatle rekor kırdı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Bu rakamlarla temmuzda toplam üretilen elektrikte güneş ve rüzgârın payı ilk defa yüzde 20’yi geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuzda Türkiye’de 28 milyar 491 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldı. Bu üretimde güneş ve rüzgârdan üretilen elektrik önemli bir paya sahip oldu. Söz konusu ay içinde güneşten üretilen elektrik enerjisi miktarı 2 milyar 7 milyon kilovatsaat ile 2 milyar kilovatsaat barajı aşıldı. Temmuz ayında rüzgârdan üretilen elektrik enerjisi miktarı 4 milyar 237 milyon kilovatsaat olurken, elektrik üretiminde de ilk kez 4 milyar kilovatsaat barajı aşıldı. Böylece temmuzda rüzgâr ve güneşten üretilen toplam elektrik enerjisi, toplam üretilen miktarının oranı yüzde 21.6’sını karşılayarak rekora imza attı. Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 2002’de 31 bin 846 megavatken bu güç 3 kattan fazla artarak 101 bin 815’e ulaştı. Türkiye’nin 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 659 megavata, 2002’de 19 megavat olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 54 megavata ulaştı.

‘MEYVESİNİ TOPLUYORUZ’

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığını azaltmak için atılan adımların meyvesini toplamaya başladıklarını söyledi. Hem karada hem de denizde hidrokarbon aramak kadar yenilenebilir enerji yatırımlarının da önemli olduğunu ifade eden Dönmez, “Artık Türkiye yenilenebilir enerji alanında dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri oldu. Özellikle güneş ve rüzgârda uyguladığımız YEKA yarışmaları modeliyle Türkiye yenilenebilir enerjide sınıf atladı” dedi. Türkiye’nin sadece yenilenebilir enerjiden üretiminde değil teknolojisinde de öncü olduğunu dile getiren Dönmez, “Biz sadece yenilenebilir enerji üretmiyoruz, dünyaya bunun teknolojisini de satıyoruz. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’inciyiz. Hedefimiz bu listelerde daha üst sıralara çıkmak” dedi. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların önemine vurgu yapan Dönmez, “Ülkemizdeki güneş ve rüzgar potansiyelinin farkındayız. Temmuz ayında gelen rekorların hiç şüphesiz devamı da gelecektir. Yenilenebilir enerji alanında yapılan her yatırım hem çevreye hem doğaya hem de Türkiye’ye yapılan yatırım demektir” diye konuştu.

Etiketler