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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

01.09.2022 - 10:04
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos tarihleri arasında bin 310 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci oldu.

Salgın dönemi öncesi uçuş performanslarının da karşılaştırıldığı EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa’daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken İstanbul Havalimanı uçuşlarını yüzde 2 oranında artırdı. İstanbul Havalimanı’nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı. Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 7. havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.


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