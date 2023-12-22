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Petrol fiyatlarına Kızıldeniz etkisi

22.12.2023 - 07:42 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatlarına Kızıldeniz etkisi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Kızıldeniz'deki saldırılar ve Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yaptığı saldırılardan dolayı gemiler rotalarını değiştirerek Ümit Burnu'nu aşıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Hem Husilerin saldırıları hem de Orta Doğu'daki gerilimin artması petrol fiyatlarına yükseliş getirdi.

ANGOLA OPEC'TEN AYRILDI

Angola'nın OPEC'ten ayrılması fiyatlardaki yükselişi yavaşlattı.

BRENT PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNDE

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ICE'de Brent ham petrolü 70 sent veya yüzde 0,88 artışla varil başına 80,08 dolara yükseldi. NYMEX'de ABD Batı Teksas ham petrolü vadeli işlemleri 70 sent veya yüzde 0,95 artışla varil başına 74,59 dolar oldu.

ŞİRKETLERİN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Alman Hapag-Lloyd ve Hong Kong'lu OOCL, gemilerin rotasını değiştirerek ya da seferleri askıya alarak Kızıldeniz'den geçmeyeceklerine dair açıklamaları petrol fiyatlarının yükselişine destek verdi.


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