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Pirinç fiyatları 15 yılın zirvesine çıktı

22.12.2023 - 08:17 | Son Güncelleme :
Pirinç fiyatları 15 yılın zirvesine çıktı | Genel Haberler

Pirinç fiyatlarında hızlı yükseliş görülüyor. Asya'da pirinç fiyatları ton başına 650 dolara kadar yükseldi. Hindistan'ın ihracat kısıtlaması, kuru hava nedeniyle rekolte düşüklüğü, artan talep ve El Nino'nun etkileri pirinç fiyatlarını yükseltiyor.

Pirinç fiyatları, artan talep ve El Nino'nun etkisiyle Asya ve Afrika'da tahıl arzının daha da daralacağı beklentisiyle son 15 yılın zirvesine çıktı.

Milyarlarca insanın temel gıda maddesi arasında yer alan pirinç Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği, Asya'da gösterge olarak kabul edilen yüzde 5 kırık Tayland beyaz pirinci bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 oranında arttı. Böylece ton başına 650 dolara yükselmiş oldu.

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HİNDİSTAN VE İKLİM ETKİSİ DE MEVCUT

Pirinç fiyatlarındaki yükselişin ana sebepleri, Hindistan'ın ihracat kısıtlamaları ve kuru hava nedeniyle Tayland'da mahsulün tehdit altında olması iddia edildi.

 


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