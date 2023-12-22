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5 şirketin sermaye artırımına onay

22.12.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
5 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Karel, Frigo-Pak, Merko Gıda, EYG GYO ve Halk GYO'nun sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 402 milyon 942 bin 765,175 TL bedelli sermaye artıracak. Şirketin mevcut 402 milyon 942 bin 765,175 TL olan sermayesi artırım sonrası 805 milyon 886 bin 530,35 TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

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SPK, FRİGO-PAK'IN PAY İHRACINI ONAYLADI

SPK, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Ana Pazarında işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 175.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 122.350.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 150.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket’in dolaylı ortağı AG Girişim Holding AŞ’ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

a) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi ve gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle,

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b) AG Girişim Holding AŞ’den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 2 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağı ve Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "

MERKO GIDA'NIN TAHSİSLİSİ ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Payları Borsa İstanbul AŞ Ana Pazarında işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket), 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 88.222.387 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 100.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket’in ortağı AG Girişim Holding AŞ’ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin;

a) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi ve gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle,

b) AG Girişim Holding AŞ’den, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren en az 2 yıl süreyle Borsa’da satılmayacağı ve Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağı hususunda taahhüt alınması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "

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SPK, EYG GYO'NUN BEDELSİZİ ONAYLANDI

SPK, EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 117,5 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 82,5 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 200 milyon TL'ye çıkacak.

HALK GYO'NUN BEDELLİSİ ONAYLANDI

SPK, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1,5 milyar TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 1 milyar 645 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 3 milyar 145 milyon TL'ye çıkacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

 


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