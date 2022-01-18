Petrol fiyatı 7 yılın en yükseğinde | Emtia Haberleri

Brent petrol fiyatı, yükselişini sürdürürken 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, destekleyici haberler sonrası brent petrol 88 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Brent petrol, şu dakikalarda ise yüzde 1,26 oranındaki düşüşle 87,52 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda sıkılaşma adımları devam ederken; üretici firmalarla ilgili olumsuz haberler, yakıt tüketimindeki iyileşme ile petrol fiyatları boğa görünümünü korumayı sürdürüyor. Asya’da güçlenen fiziki ham petrol piyasası ve küresel olarak azalan petrol stokları da fiyatlarda yaşanan yükselişi destekliyor.

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