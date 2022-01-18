ABD tahvil faizleri 2 yılın zirvesini gördü | Faiz Haberleri

ABD 10 yıllık tahvil faizi son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi 2 yılın zirvesini görürken; 2 yıllık tahvil faizi ise, 27 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz artıracağına dair beklentilerin artmasıyla tahvil faizleri yükseliyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,85 seviyesine kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 1,81 seviyesinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 1,05 seviyesine kadar yükseldikten sonra, yüzde 1,04 seviyesinde hareket ediyor.

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