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Avrupa otomobil pazarı yüzde 21,7 daraldı

18.01.2022 - 16:34
Avrupa otomobil pazarı yüzde 21,7 daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomobil pazarı 2021 yılı Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 daralarak 950 bin 218 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Aralık ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2021 Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 daralarak 950 bin 218 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı toplamına göre ise yüzde 1,5 azalış gösterdi. 2020 yılında otomobil pazarı 11 milyon 774 bin 885 adet gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 214 bin 61 adet toplam satış gerçekleşmişti.

2020 yılı Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı 11 milyon 958 bin 116 adet olmuştu. 2021 yılında Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 azalış ve 561 bin 853 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

2021 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 82,4 ile İrlanda, yüzde 58 ile Litvanya ve yüzde 32,3 ile Belçika oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 53,9 ile İzlanda, yüzde 19,3 ile Hırvatistan ve yüzde 8,3 ile Slovenya oldu. 2021 yılında geçen yıla göre düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 22 ile Litvanya, yüzde 11,2 ile Belçika ve yüzde 10,1 ile Almanya oldu. 2021 yılında en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 35,8 ile İzlanda, yüzde 24,7 ile Norveç ve Hırvatistan oldu.


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