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Emtia piyasası nisan ayına kötü başladı! Düşüş sürer mi?

05.04.2021 - 12:18
Emtia piyasası nisan ayına kötü başladı! Düşüş sürer mi? | Emtia Haberleri

Emtia piyasası, dolara olan talebin artması ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesiyle nisan ayına iyi bir başlangıç yapmadı. Analistler, ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisi ile artan talep endişelerinin fiyatlarda değer kaybına neden olduğunu belirtti.

Dolara olan talebin artması ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi, geçen hafta emtia piyasasında işlem gören ürünlerin performansını olumsuz etkiledi. Analistler, ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisi ile artan talep endişelerinin fiyatlarda değer kaybına neden olduğunu belirtti.

1.677,99 dolarla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı, gelen tepki alımlarıyla 1.730 seviyelerine çıkmasına karşın yine de haftayı hafif düşüşle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.
Bakır fiyatlarında yüzde 2, alüminyum fiyatlarında da yüzde 1,5'i aşkın değer kaybı oldu.

Geçen hafta tarım emtia fiyatlarında da sert düşüşler görüldü. Kahve fiyatlarında yüzde 6 civarında, pamuk ve şeker fiyatlarında da yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydedildi.

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Ekonomilerdeki kısıtlamaların devam edeceği beklentisi ile artan talep endişeleri, kahve fiyatlarında değer kaybına neden olurken, kahvede net uzun pozisyonlar da azalıyor. Ayrıca, Avrupa'da artan virüs ve aşı endişeleri kahve talebine olumsuz yansıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile arza yönelik artan endişeler, geçen hafta şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

MISIR FİYATLARI TEMMUZ 2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Tarım emtialarındaki düşüşe karşın mısır fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Mısırın bushel'i 5,85 dolarla Temmuz 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Mısır piyasasında Çin etkisi devam ediyor. Çin kaynaklı alımlar ve Meksika'da üretimin beklentiler altında kalması, mısır fiyatında yükselişe neden olurken, ABD'de mısır ekili alanlara yönelik tahminlerin beklentilerin altında kalması da fiyat artışını beraberinde getirdi.

Otomobil üretiminde katalitik konvertör için platin talebinin artması geçen hafta platin fiyatlarını olumlu etkiledi. Platin fiyatları, yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

"AVRUPA'DA ARTAN AŞI ENDİŞELERİ KÜRESEL OLARAK PİYASALARA OLUMSUZ YANSIYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Ergezen, Çin ve ABD arasında artan gerginliğin pamuk talebini olumsuz etkilemeye devam ettiğini aktararak, Avrupa'da artan aşı endişelerinin küresel olarak piyasalara olumsuz yansıdığını, pamuğun da ekonomik aktivitelere en duyarlı emtialardan biri olduğunu, bu hafta pamuk için benzer bir senaryo görülebileceğini söyledi.

Şeker fiyatlarına değinen Ergezen, Avrupa'da artan virüs ve aşı endişelerinin şeker talebini etkilediğini belirterek, bununla beraber petrol piyasasındaki satış baskısının da şeker üzerindeki baskıyı artıran bir unsur olduğunu kaydetti.

Mısır fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Ergezen, özellikle mısır ekili alanların azalacağı endişelerinin mısır fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu vurguladı.

Ergezen, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) mısır ekili alanlara yönelik tahminlerinin birçok analistin beklentisinin altında kaldığını, bu nedenle mısırda geçen hafta boyunca alıcılı seyir izlendiğini ifade etti.


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