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"Gram altında 446 TL ve 424 TL seviyeleri önemli"

05.04.2021 - 13:03
gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, 5 Nisan altın yorum

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 450 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1725 dolar seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi ve Bigpara yazarı Baştürk, gram altın fiyatları için "446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 454 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 453 lira seviyesinden başladı. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 450.14 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 458.35 lira seviyesine tırmandı. Ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altın fiyatları, saat 12.43 itibarıyla yüzde 0.67 oranında düşüşle 450.97 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 736 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 27 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta 1678 dolar seviyesine kadar gerilerken; yeni haftada en yüksek 1734 dolar seviyesini, en düşük ise 1721 dolar seviyesini gördü. Avrupa'da devam eden Paskalya tatili sebebiyle emtia piyasalarında sakin bir seyir sürerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ons altın üzerinde baskısını hissettiriyor. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.36 oranında düşüşle 1725 dolardan işlem gördü.

Özel Fon Yöneticisi ve Bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons altın için, "1745 ve 1760 kademeli dirençleridir. Yükseliş ivmesi başlaması için 1760 üzeri gerekir" şeklinde belirtirken; gram altın için ise, "Aşağı düzeltmesini yapıyor. Düştükçe kademeli bakılabilir. 446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.

 

 


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