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Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

25.01.2024 - 15:36 | Son Güncelleme :
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı | Emtia Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerle bir araya geldi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Bakan Bayraktar'ın "Elektrik ve doğal gazda bu yıl için bir fiyat artışı öngörmüyoruz" dediğini aktardı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Zam var mı? Biz de onu sorduk Sayın Bakana. Bu yıl için bir fiyat artışı öngörmüyoruz dedi. Genel olarak dünyadaki fiyatlara baktığımızda 2022'lerde yaşadığımız anormal fiyatlar olmayacağını düşünüyoruz dedi. Bu öngörüyle hareket ettiklerinin altını çizdi. Biraz daha makul, piyasayı sarsmayacak gaz fiyatları bekliyoruz 2024 yılı için dedi. Petrol piyasası açısındansa bu mertebelerde gideceğini düşünüyoruz dedi ama dövizde bir oynama olursa diye de ekledi: O zaman petrol ve akaryakıt fiyatlarına düzenleme ihtiyacı olabilir. Fakat doğal ve elektrik için bir artış öngörülmüyor. Doğal gaz ve elektrikte yüzde 50'sini devlet sübvanse ediyor.

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Bakan yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verileceğinin altını çizdi. Bu yönde de yatırımları artıracaklar. Şu anda Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 16.2'si yenilenebilir enerjiden geliyor dedi.

"7 OCAK'TA ELEKTRİĞİN YÜZDE 28'İ RÜZGARDAN KARŞILANDI"

7 Ocak'ta bir rekor kırıldığını açıkladı. Tüketilen elektriğin yüzde 28'i rüzgardan karşılanmış. Güneş ve rüzgar da bu yıl için 7 bin 500 megavatlık yeni bir yenilenebilir kapasiteyi ilan edeceklerini açıkladı. Sanayicilerimiz kullanabilecekler dedi. Ama onlardan da beklentimiz bir an önce bu yatırımların gerçekleşmesi, yeni kurulu güçlerin devreye girmesi diye konuştu. Yatırım miktarı ise 5 milyar dolar olacak. Bu alanda yabancı yatırımcıların da ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. En son BAE ile olan anlaşmaya değindi.

Muhalefetin bu anlaşmayı kapitülasyonlara benzetmesi gündeme geldi. Bakan buna tepki gösterdi. Bunlar doğru değil dedi. Karşılıklı menfaatlerimiz ne gerektiriyorsa onu yapacağız dedi. Geçen hafta BAE yatırım bakanının Ankara'da olduğu bilgisini verdi."

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Bir başka konu Nükleer santral yatırımlarıydı. Akkuyu'da hedef ilk reaktörün devreye girmesi. 1200 megavatlık bir reaktör olacak bu. 

Sinop ve Trakya'da da nükleer santral için süreçler devam ediyor. 

12 reaktörlük bir enerji enerji programı hedefi var. Küçük modüler reaktörler için kanun çıkarılacak. 

ETİ MADEN'E YENİ STATÜ GELİYOR

Bakan, ETİ Maden'in Türkiye'nin milli maden şirketi olacağını söyledi. 

 


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