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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

25.01.2024 - 16:26 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizlerini bir kez daha sabit bıraktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını bir kez daha değiştirmedi. Bankadan yapılan açıklamada refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi. Banka belirlenen enflasyon hedefine ulaşılması için faiz konusunda gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalacaklarını söyledi.

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Banka ekim ayından bu yana art arda üçüncü kez faiz artırmadı. Bu durum gösterge mevduat faizinin yüzde 4 gibi rekor bir yüksek seviyede kalmasına neden oldu.

FAİZ İNDİRİMİ YAZ AYLARINDA 

Piyasalar Nisan ayı başlarında faiz indirimi üzerine yoğunlaştı ancak ECB başkanı Christine Lagarde geçen hafta ilk faiz indiriminin eğer ekonomik koşulların el vermesi durumunda ancak yaz aylarında yapılabileceğinin sinyalini verdi. 

Deutsche Bank'tan bir yetkili, ECB'nin faiz rotasını değiştirmek için henüz acelesi olmadığını ve yöneticilerin bu haftaki toplantıda kesintileri tartışmamış bile olabileceğini söyledi.

 


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