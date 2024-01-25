  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Döviz mevduatları arttı
‹ Önceki Haber KKM'den çıkış devam ediyor KKM'den çıkış devam ediyor Sonraki Haber › Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Döviz mevduatları arttı

25.01.2024 - 15:13 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları arttı | Döviz Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 345,80 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 345,80 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 997,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Ocak ile sona eren haftada 177 milyar 343,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 131,60 milyon dolar azalarak 102 milyar 162,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 477,30 milyon dolar artarak 75 milyar 181,20 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 982 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 234 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 748 milyon dolar artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.138 Değişim: 0,58% Hacim : 62.069 Mio.TL Son veri saati : 15:35
Düşük 8.096 25.01.2024 Yüksek 8.213
Açılış: 8.142
30,2803 Değişim: 0,15%
Düşük 30,1762 25.01.2024 Yüksek 30,2886
Açılış: 30,2349
33,0724 Değişim: 0,60%
Düşük 32,8433 25.01.2024 Yüksek 33,1138
Açılış: 32,8758
1.962,08 Değişim: 0,33%
Düşük 1.952,89 25.01.2024 Yüksek 1.966,91
Açılış: 1.955,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.