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KKM'den çıkış devam ediyor

25.01.2024 - 15:08 | Son Güncelleme :
KKM'den çıkış devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 750 milyar TL'den 11 trilyon 736,2 milyar TL'ye inerken, mevduat 15 trilyon 33 milyar TL'den 15 trilyon 35,5 milyar TL'ye yükseldi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 525,4 milyar TL'den 1 trilyon 513,98 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 194,6 milyar TL'den 1 trilyon 174,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 193,2 milyar TL'den 194,2 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 19 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.


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