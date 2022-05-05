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AB’den Rus petrolüne ‘kademeli yasak’

05.05.2022 - 08:45
AB’den Rus petrolüne ‘kademeli yasak’ | Emtia Haberleri

Avrupa Birliği, şu ana kadar devreye sokulan beş yaptırım paketinde dokunmadığı ve Rusya’nın önemli gelir kalemleri arasında yer alan petrol konusunda beklenen adımı attı.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre; AB Komisyonu, üye ülkelerin Rusya’dan petrol ithal etmesine yasak getirilmesini önerdi. Tüm Rus petrolünü kapsayacak yasak beklendiği gibi aşamalı bir şekilde devreye sokulacak. Ham petrol yasağının tam olarak uygulanmaya başlanması için altı aylık süre belirlendi. Rafine ürünlere ise en geç yıl sonundan itibaren yasak uygulanacak. AB’nin aşamalı bir yaklaşım belirlemesinde Rus petrolüne bağımlılık düzeyleri farklı olan üye ülkelerin alternatif kaynakları güvence altına almak için zaman kazanmalarını sağlama çabası etkili oldu.

Hemen tam yasağa geçilmesinin petrol fiyatında belirgin bir zıplamaya neden olacak, bunun da Rusya’nın daha fazla gelir elde etmesi sonucunu doğuracak olması da Brüksel’in dikkate aldığı unsurlar arasında. AB bayraklı ya da Birlik vatandaşlarının sahip olduğu gemilerin Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini taşımalarının yasaklanması da komisyonun önerileri arasında yer alıyor.

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Petrol yasağına ilişkin adımları Strasbourg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda açıklayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya’ya baskıyı azami hale getirirken kendimize ve ortaklarımıza yönelik yan hasarları en aza indirgiyoruz” dedi. Rus petrolüne bağımlılıkları üst düzeyde olan Macarsitan ve Slovakya’ya, ithalat yasağını tam olarak uygulamak için 2023’ün sonuna kadar zaman tanınacak. Yasağa aşamalı geçiş fikrine destek veren ülkelerin başını çeken Almanya’nın Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yasak için öngörülen geçiş sürecinin alternatif kaynaklara yönelme amaçlı önlemleri almak için yeterli olduğunu söyledi. Komisyon’un önerileri dün AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri tarafından masaya yatırıldı. Önerilerin yürürlüğe girebilmesi için tüm AB üyesi ülkelerin onay vermesi gerekiyor.

SBERBANK DA LİSTEDE

Yeni paketin en dikkat çekici unsurları arasında Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ın SWIFT sisteminden çıkarılması yer alıyor. Credit Bank ve Rus Tarım Bankası da sistem dışına itilecek. Yeni paketin bir başka hedefi ise Brüksel tarafından ‘propaganda makinesi’ olarak tanımlanan Rus medyası. AB Komisyonu, Rossiya RTR, Rossiya 24 gibi kanallarının da aralarında bulunduğu bazı medya organlarına AB’de yayın yasağı getirilmesini önerdi.


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