Fed’in kararına altından ilk tepki! | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini artırırken; altının ons fiyatı ilk tepki olarak yükselişe geçti. Ons altın Fed'in mesajları ve Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir izledi. Ons altın şu dakikalarda ise 1882 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mayıs ayı toplantısı sonuçlandı. Buna göre banka, politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak; yüzde 0.75 – yüzde 1.00 aralığına yükseltti. Karar sonrası verilen mesajlarda Fed, bilanço daraltmasına 1 Haziran itibarıyla başlanacağını belirtirken; “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” şeklinde açıkladı. Fed faiz oranının 2022 sonunda yüzde 3-3,25 aralığına yükselmesi olasılığı yüzde 52'den yüzde 35'e indi.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaların öne çıkanlar ise şöyle oldu:

Enflasyonu aşağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri

Bilançonun daraltılması da önemli bir rol oynayacak

Gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada

75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil

Fed önceki toplantısında, 2018 Aralık ayından sonra ilk defa faiz artışına giderken; politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltmişti. Fed’in bir sonraki FOMC toplantısı ise, 14 – 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 75 baz puan faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı.

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

Ons altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1866 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1875 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın, Başkan Powell'ın şahin açıklamaları sonrası dalgalı bir seyir izlerken, 1889 dolara kadar yükselerek gün içi zirvesini gördü. Sarı maden saat 22:18 itibarıyla yüzde 0,80 oranında yükselişle 1882 dolar seviyesinde hareket etti.

Dolar endeksi Fed sonrası 103,61 seviyesi görürken, şu sıralarda yüzde 0,77 oranında düşüşle 102,67 seviyesine geriledi. Brent petrol 110 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 1,0545 seviyesinde bulunurken, karar sonrası 1,0626 seviyesine kadar yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 2,97 seviyesinde bulunurken; sonrasında yüzde 3,00 seviyesine yükseldi. 10 yıllık tahvil faizleri Powell'ın açıklamaları sonrası 9 baz puan gerileyerek yüzde 2,91 seviyesine kadar geriledi. Bitcoin Fed öncesi 38 bin 976 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda yüzde 5,72 oranında yükselişle 39 bin 948 dolarda işlem görüyor. DolarTL ise 14,7100 TL'ye kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,25 oranında yükselişle 892 liradan işlem görüyor.

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