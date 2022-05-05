Uzmanlar Fed'in mesajlarını değerlendirdi: Şahin duruş pozitif etkiledi | Ekonomi Haberleri

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklarken, 2000 yılından beri en büyük faiz artışını gerçekleştirdi. Başkan Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda piyasalara kritik mesajları verdi. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk tüm gelişmeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD Merkez Bankası (Fed) kritik faiz kararını açıkladı. Banka buna göre, politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırarak; faiz aralığını yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltti. Faiz kararı sonrası Fed’den gelen açıklamalarda şahin duruşunu sürdürdüğü görüldü. Fed verdiği mesajlarda bir sürpriz yapmazken; Fed’in izlediği sözlü yönlendirmelerle piyasalar bunları daha önce fiyatladığı için, piyasalarda sert hareketler görülmedi.

Fed, karar metninde, “Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz” mesajı verirken; bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağını ve gelecek 3 ayda aylık 95 milyar dolar azaltılacağı belirtti.

Fed Başkanı Powell ise yaptığı basın açıklamasında, ekonomide hiçbir şeyin resesyona işaret etmediği vurgusunu yaptı. Powell, gelecek iki toplantı için 50 baz puan faiz artırımı masada olduğunu belirtirken; “75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan düşünülen bir şey değil” dedi.

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Fed önceki toplantısında, 2018 Aralık ayından sonra ilk defa faiz artışına giderken; politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25 – yüzde 0.50 aralığına yükseltmişti. Fed’in bir sonraki FOMC toplantısı ise, 14 – 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 75 baz puan faiz artırımını fiyatlamaya başlamıştı.

ŞAHİN FED PİYASALARI POZİTİF ETKİLEDİ

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Fed bir yandan yüksek oranda bir faiz artırım kararına imza atarken bir yandan da buna yılın devamında aynı hızla devam edeceği mesajını verdi. Ek olarak da bilanço küçültme takvimini açıkladı. Yani dolaşımdaki dolar miktarını kademeli biçimde azaltacak. Ekonomiye verilen destek hızla ortadan kaldırılacak.

Hangi açıdan bakarsak bakalım karar setinin net şahin olduğunu söyleyebiliriz.

Teorik açıdan negatif piyasa etkisi yaratması beklenebilecek bu karar seti tam tersi bir gerçekleşmeye neden oldu ve pozitif piyasa etkisi yarattığını görüyoruz.

Çünkü Fed, toplantı öncesi iletişim kanalı ile alınacak kararlara ilişkin güçlü sinyaller verdi ve piyasalar öncesinde bunu fiyatladı.

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ABD tahvil faizleri geride kalan dokuz haftada 150 baz puan artarken aynı takvim kesitinde altın yüzde 6 gümüş yüzde 14 değer kaybına uğramış dolar endeksi yüzde 5 yükselmişti.

Fed sonrası ise fiyatlama; beklenen kötü haber beklendiği ölçüde (daha şahin hal almadan) gerçekleşti ve geride kaldı resmi veriyor.

Tahvil faizleri aşağı gelirken borsa endekslerinin altın ve gümüşün değer kazandığını dolar endeksinin değer kaybettiğini görüyoruz.

Oluşan pozitif havada piyasanın, Fed’in yüzde 1’e yükselttiği politika faizini yıl sonunda yüzde 3 civarına çıkartacağı ancak enflasyonu baskılamak için bu oranının da ötesine yükseltmesine gerek kalmayacağı çıkarımının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Powell’ın resesyon riski görmediğini güçlü bir tonla ifade etmesi hisse senedi piyasaları özelinde önemli bir itici rol oynadı.

Enerji fiyatlarında olağan dışı bir tırmanış vb farklı bir dinamik ile karşılaşılmadıkça toplantı sonrası piyasalarda gördüğümüz pozitif havanın bir süre devam etmesi sürpriz olmayacaktır.

FED’DEN SÜRPRİZ YOK, PİYASALARIN TEPKİSİ POZİTİF

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Fed faiz konusunda sürpriz yapmayarak bir süredir piyasaları hazırladığı gibi faizi 0.50 puan artırdı. Bilanço konusunda ise ufak bir sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. 9 trilyon dolar civarındaki bilançonun her ay 95 milyar dolar azaltılması yönünde bir beklenti vardı. Fakat Fed önümüzdeki 3 ay boyunda 47.5 milyar dolar azaltım yapacak, ardından ise bunu 95 milyar dolara çıkaracak. Tabii önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler bu miktarı etkileyecektir. Bir önemli nokta ise 0.50 puan artırım kararının oy birliği ile alınması oldu. Fed üyelerinden Bullard 75 baz puan (bps) faiz artırımı savunan taraftaydı fakat gördüğümüz kadarıyla bu ısrarından vazgeçip 50bps faiz artırımına destek vermiş.

Fed Başkanı Powell ise yaptığı konuşmada sürpriz bir ifadeye yer vermedi. Enflasyonun yüksek olduğunu söyleyen Powell, bunu düşürmek için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Daha önceki yorumlarımda piyasada 50bps artırımın fiyatlandığını ve 75 bps artırımın yapılacağını düşünmediğimi söylemiştim. Bu nedenle Fed ile birlikte dolar endeksinde kar satışı, riskli varlıklarda ise alım beklentim vardı. Fiyatlamalara baktığımızda bunun desteklendiğini görmekteyiz. Tabii piyasada her şeyin bir anda terse dönmesini beklemek doğru olmaz. Fakat yaklaşık bir aydır Fed beklentisi ile negatif fiyatlamalar yapan piyasada bir süreliğine pozitif fiyatlamaların olacağını düşünüyorum. Gelecek haftalardaki enflasyon, büyüme ve istihdam piyasası verilerinin vereceği sinyallere göre yeni değerlendirmeler yapabiliriz.

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