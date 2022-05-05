Gemi ihracatından 2 milyar dolar geldi | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk denizcilik sektörünün son yıllarda büyük ivme yakaladığını belirterek, “Türkiye sadece geçen yıl 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Varank, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Sanmar Tersanesi’ni ziyaret ettikten sonra denize açılarak, römorkörlerin yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarındaki performansı ile ani manevra sistemlerini test etti. Test sonrası açıklamalarda bulunan Varank, “Bu deniz araçları küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler. Büyük tonajlı gemilerin çekilmesi veya yangın söndürme, arama kurtarma çalışmalarında da kullanılıyorlar. Tabi Türk denizcilik sektörü, özellikle gemi inşa sektörü son dönemde büyük bir ivme kazandı. Özellikle Yalova tersanelerimiz yüksek teknolojili gemiler üreten bir bölge haline geldi. Pervaneleri de 360 derece dönebilen pervaneler. Çok yüksek tonajlı gemileri çekebiliyorlar. Yangında nasıl söndürme yaptığını gördük. Sadece bu tersanemizden şimdiye kadar 300 römorkör inşa edilip bir kısmı yurtdışına ihraç edildi. Bir kısmı ise Türkiye’de kullanılıyor. . Tersane, gemi inşa sektörümüz inşallah yüzümüzü ağartmaya devam edecek” dedi.

35 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Tersane ve gemi inşa sektörünün Türkiye’ye yüksek katma değer getirmesinden dolayı çok memnun olduklarına vurgu yapan Bakan Varank, “Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden dolayı memnunuz. Türkiye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersanelerden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Dolayısıyla böyle önemli bir sektörün böyle önemli işler başarıyor olması ve bunu bizzat test etmemiz de bizi gerçekten memnun etti. Burada bir tersanemiz savunma sanayimizde çok önemli bir yere sahip. Reis sınıfı denizaltıların burun kısmındaki torpido atabilen bölümler burada inşa edildi” diye konuştu.

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