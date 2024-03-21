Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolarlık dış finansman | Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası 300 milyon dolarlık 4 yıl vadeli bir dış finansman işlemi gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası, bir İngiliz yatırım bankasıyla 300 milyon ABD doları tutarında, 4 yıl vadeli bir dış finansman işlemi gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ziraat Bankası olarak, istikrarlı ve dengeli büyüme stratejilerimiz doğrultusunda dış finansman kaynaklarımızı çeşitlendirmekte ve uzun vadeli borçlanma imkanlarımızı artırmaktayız. Son dönemde Türkiye ekonomisinde görülen olumlu gelişmeler ve uygulanan program kapsamında atılan adımlar neticesinde, ülkemiz bankacılık sektörüne olan güvenin hızlanarak artmaya devam ettiği görülmektedir. Türkiye’nin kredibilite artışı, uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuza katkı sağlarken, iyileşen koşullarda uluslararası nitelikli fon akışının sürmesine ve uluslararası paydaşlarımızla iş birliklerimizin güçlenerek devam etmesine destek vermektedir. Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejimiz, önümüzdeki dönemlerde de kararlılıkla sürdürülecektir."

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