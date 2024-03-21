Bitcoin yeniden yükselişte... Bir günde yüzde 12 değerlendi | Bitcoin Haberleri

60 bin dolar seviyesine kadar gerileyen kripto para birimi Bitcoin yeniden yükselişe geçerek 68 bin dolar seviyesin aştı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz hafta 73 bin dolar seviyesini aşarak rekor kıran dijital para birimi Bitcoin, dün sert düşerek 61 bin doların da altına gerilemişti. Ancak Bitcoin dün ABD Merkez Bankası Fed'in kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'in 'faiz indirimi' açıklaması sonrası tekrar yükselişe geçti ve 67 bin dolar seviyesini aştı. Fed, faizi sabit tutarak 5,50 seviyesinde bıraktığını açıklarken Powell, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimleri yapmanın uygun olacağını söyledi. Fed açıklamalarından sonra dijital para biriminde yükseliş yüzde 12'yi aştı. Ethereum ise 3542 dolar seviyesinde seyrediyor.

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2024 BITCOIN İÇİN YÜKSELİŞ YILI

2022 yılında dijital para borsası FTX'in çöküşü ve bir diğer borsa olan Binance'a ABD'de kesilen ceza nedeniyle düşüşe geçen Bitcoin, 2023 yılında 19 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot EFT'lere onay vereceğinin sinyali üzerine Bitcoin yükseliş seyrine girdi. 11 Ocak'ta EFT'lere onay verilmesinin ardından tırmanışını arttıran Bitcoin, geçtiğimiz hafta 73 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü.

Ancak dün sona eren ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısı öncesinde EFT'lerden çıkış yaşanmış ve dijital para birimi 60 bin 800 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Bir haftada Bitcoin'in işlem büyüklüğü yaklaşık 400 milyar dolar erimişti.

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