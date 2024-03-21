  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Fed sonrası küresel borsalar yükselişte... Wall Street ve Tokyo'da endeksler rekor kırdı
‹ Önceki Haber Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolarlık dış finansman Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolarlık dış finansman

Fed sonrası küresel borsalar yükselişte... Wall Street ve Tokyo'da endeksler rekor kırdı

21.03.2024 - 12:07 | Son Güncelleme :
Fed sonrası küresel borsalar yükselişte... Wall Street ve Tokyo'da endeksler rekor kırdı | Piyasa Haberleri

Asya borsaları, Fed'in faiz kararı sonrası Wall Street borsalarının rekor kırmasının ardından yükseldi. Tokyo'da endeks tarihi zirvesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, hükümetin Şubat ayında ihracatın art arda üçüncü ayda da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 8 arttığını açıklamasının ardından yükseldi. Endeks yüzde 2,0 artışla 40.815,66 puana çıkarak tarihi zirvesini gördü. 

Otomobil ve elektrikli makine sevkiyatları artarak ticaret açığı bir yıl önceki seviyenin yaklaşık yarısı olan 379 milyar yen (2,5 milyar dolar) seviyesine geriledi. 

Haberin Devamı

Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıklamasının ardından Hong Kong gösterge endeksi de yüzde 2 artışla 16.879,68 puana yükselirken, Şanghay endeksi de yüzde 0,1'den az düşüşle 3.077,11 puana geriledi.

Avustralya Sydney'de bulunan S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.782,00 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise 2,4 artışla 2.754,86 puana ulaştı.

WALL STREET BORSALARI REKOR KIRDI  

Çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artışla 5.224,62'ye yükseldi. Endeks art arda ikinci günde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca bu yıl şu ana kadar yüzde 9,5 artış kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 1 artışla 39.512,13 puana, Nasdaq ise yüzde 1,3 artışla 16.369,41 puana yükseldi. Her ikisi de rekorlara imza attı.

Fed'in dün açıklanan karar sonrası 2024'te üç faiz indirimi yapmasının beklenildiği bir anket yayınlanmasının ardındand Wall Street'in güne gelen tedirginliğinin bir kısmı silindi. Wall Street'teki korku, enflasyonun beklenenden daha sıcak olduğunu gösteren son raporlar nedeniyle Fed'in öngörülen kesinti sayısını azaltabileceği yönündeydi. Fed, enflasyonu düşürmek için ana faiz oranını 2001'den bu yana en yüksek seviyesinde tutuyor.

Haberin Devamı

Fed Başkanı Jerome Powell, son iki ayın beklenenden kötü raporlarını fark ettiğini ancak enflasyonun bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru kademeli olarak düştüğünü söyledi. Powell, Fed'in bir sonraki hamlesinin muhtemelen bu yıl içinde bir faiz indirimi olacağını da açıkladı. 

TAHVİL PİYASASI 

İki yıllık Hazine tahvili getirisi Fed sonrası başlangıçta sıçradı, ardından hızla kazançtan vazgeçti. Yatırımcıların Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı yönünde tahminleriyle Salı günü sonundaki yüzde 4,69 seviyesinden yüzde 4,61'e geriledi.

Uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve enflasyonu da hesaba katan 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, Fed'in açıklamasının ardından yüzde 4,30 seviyesinden yüzde 4,28'e düştü.

PETROL FİYATLARI 

ABD ham petrolü 41 sent artışla varil başına 81,68 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 50 sent artışla varil başına 86,45 dolara çıktı. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.099 Değişim: 1,60% Hacim : 45.727 Mio.TL Son veri saati : 13:17
Düşük 9.036 21.03.2024 Yüksek 9.102
Açılış: 9.036
32,4164 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1800 21.03.2024 Yüksek 32,4425
Açılış: 32,3714
35,5018 Değişim: 0,34%
Düşük 35,1555 21.03.2024 Yüksek 35,7180
Açılış: 35,3832
2.303,95 Değişim: 1,32%
Düşük 2.267,37 21.03.2024 Yüksek 2.317,10
Açılış: 2.273,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.