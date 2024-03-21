Fed sonrası küresel borsalar yükselişte... Wall Street ve Tokyo'da endeksler rekor kırdı | Piyasa Haberleri

Asya borsaları, Fed'in faiz kararı sonrası Wall Street borsalarının rekor kırmasının ardından yükseldi. Tokyo'da endeks tarihi zirvesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, hükümetin Şubat ayında ihracatın art arda üçüncü ayda da bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 8 arttığını açıklamasının ardından yükseldi. Endeks yüzde 2,0 artışla 40.815,66 puana çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Otomobil ve elektrikli makine sevkiyatları artarak ticaret açığı bir yıl önceki seviyenin yaklaşık yarısı olan 379 milyar yen (2,5 milyar dolar) seviyesine geriledi.

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Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için yeni önlemler açıklamasının ardından Hong Kong gösterge endeksi de yüzde 2 artışla 16.879,68 puana yükselirken, Şanghay endeksi de yüzde 0,1'den az düşüşle 3.077,11 puana geriledi.

Avustralya Sydney'de bulunan S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.782,00 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise 2,4 artışla 2.754,86 puana ulaştı.

WALL STREET BORSALARI REKOR KIRDI

Çarşamba günü S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artışla 5.224,62'ye yükseldi. Endeks art arda ikinci günde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca bu yıl şu ana kadar yüzde 9,5 artış kaydetti.

Dow Jones endeksi yüzde 1 artışla 39.512,13 puana, Nasdaq ise yüzde 1,3 artışla 16.369,41 puana yükseldi. Her ikisi de rekorlara imza attı.

Fed'in dün açıklanan karar sonrası 2024'te üç faiz indirimi yapmasının beklenildiği bir anket yayınlanmasının ardındand Wall Street'in güne gelen tedirginliğinin bir kısmı silindi. Wall Street'teki korku, enflasyonun beklenenden daha sıcak olduğunu gösteren son raporlar nedeniyle Fed'in öngörülen kesinti sayısını azaltabileceği yönündeydi. Fed, enflasyonu düşürmek için ana faiz oranını 2001'den bu yana en yüksek seviyesinde tutuyor.

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Fed Başkanı Jerome Powell, son iki ayın beklenenden kötü raporlarını fark ettiğini ancak enflasyonun bazen engebeli bir yolda yüzde 2'ye doğru kademeli olarak düştüğünü söyledi. Powell, Fed'in bir sonraki hamlesinin muhtemelen bu yıl içinde bir faiz indirimi olacağını da açıkladı.

TAHVİL PİYASASI

İki yıllık Hazine tahvili getirisi Fed sonrası başlangıçta sıçradı, ardından hızla kazançtan vazgeçti. Yatırımcıların Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlayacağı yönünde tahminleriyle Salı günü sonundaki yüzde 4,69 seviyesinden yüzde 4,61'e geriledi.

Uzun vadeli ekonomik büyümeyi ve enflasyonu da hesaba katan 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, Fed'in açıklamasının ardından yüzde 4,30 seviyesinden yüzde 4,28'e düştü.

PETROL FİYATLARI

ABD ham petrolü 41 sent artışla varil başına 81,68 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 50 sent artışla varil başına 86,45 dolara çıktı.

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