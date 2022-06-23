Zincir marketlerin itirazı reddedildi | Ekonomi Haberleri

Migros, Carrefoursa, BİM, ŞOK ile Savola Gıda’nın Rekabet Kurulu’nun verdiği cezaların iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesine açtıkları davada marketlerin yürütmeyi durdurma istemleri oybirliğiyle reddedildi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz ekim ayında BİM’e 981 milyon, Carrefoursa’ya 142.5 milyon, Migros’a 517.7 milyon, tedarikçi firma Savola’ya 33.3 milyon lira; A101’e 604 milyon ve ŞOK’a 384.4 milyon lira para cezası vermişti. Üç market ise yürütmeyi durdurma istemlerinin gerekçesinde iddia edilenin aksine hiç bir hub and spoke (topla ve dağıt) kartelinin tarafı olmadıklarını vurguladı. Savola Gıda da cezaya itirazında perakendecilerin satış fiyatını tespit edebilecek bir pazar gücüne sahip olmadığını, maliyetlerindeki artış nedeniyle yenilenen liste fiyatlarını onlara kabul ettirme çabası içinde bulunduğunu, perakendecilerin alıcı gücüne karşı koyma kabiliyetinin bulunmadığını aktardı.

‘DELİLLER VAR’

Rekabet Kurulu avukatları ise savunmalarında marketlerin anlaşmalı ve uyumlu eylem yoluyla rakip teşebbüslerle birlikte fiyat tespiti yaparak rekabeti ihlal ettiklerine ilişkin her bir tespitin onlarca delile dayandığını, kartel anlaşmalarının nadiren yazılı olduğunu, sunulan tespitler bir bütün olarak ele alındığında atipik bir kartel olan hub and spoke kartelinin açık bir şekilde tespit edilebildiği; söz konusu teşebbüslerin sıvı yağ başta olmak üzere yüzlerce üründe fiyat geçişlerinde koordinasyon sağladığı, geleceğe dönük fiyatlar, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgileri paylaştıkları, henüz fiyat artışına gitmeyen teşebbüslere müdahale edildiği gerekçeleriyle para cezası uygulandığı, gerekli indirimlerin de yapıldığını dolayısıyla kararda hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını belirtterek davanın reddedilmesini istediler. Davayı yürütmenin durdurulması yönünden karara bağlayan Ankara 7.İdare Mahkemesi, marketlerin bu talebini reddederken; cezaların iptali istemlerini ise ayrıca görüşecek.

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