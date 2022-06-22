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FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği

22.06.2022 - 17:50
FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği | Teşvik Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçiriyor. FKA, KOBİ’lere yönelik “2022 Yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı”nı başlattı.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, program ile alternatif turizm imkanlarının çeşitlendirilerek Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretimin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Yoğunlu, program ile başarılı bulunan projeler için aracı kuruluştan kullanılacak kredilerin geri ödenmesi sürecinde katkı payının ajans tarafından finansman desteği olarak karşılanacağını belirterek, kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 30 ay vade ile geri ödenebileceğinin altını çizdi.

Program çerçevesinde desteklenecek projelere sağlanacak finansman desteği için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 20 milyon TL olduğunu kaydeden Yoğunlu, proje başına kullandırılabilecek kredi tutarının asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olabileceğini söyledi.

Söz konusu programlara başvuru kabulü 24 Haziran 2022 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek. Programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.


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