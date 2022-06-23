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Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak

23.06.2022 - 08:32
Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılarla bir araya gelecek. İstanbul’da yapılacak toplantıda son dönemde reeskont kredilerinde yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın gündeminde bugün ve yarın iki kritik toplantı var. Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanacak. Piyasa beklentisi yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde. Yarın ise Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya gelecek. Merkez Bankası geçen hafta ihracatçıların kullanacağı reeskont kredilerde değişiklik yapmıştı. Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TCMB kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemler olarak tanımlanıyor.

FAİZ VE VADE DEĞİŞTİ

Geçen hafta Türk lirası cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken, faiz oranları da düşürülmüştü. Merkez Bankası’nın yaptığı değişiklikle; TL reeskont kredilerinde azami vade 360 gün, savunma sanayisi için azami vade 720 gün olmuştu. TL reeskont kredi faizi indirimleri de yeniden düzenlenmişti. TL reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 puan, 91-180 gün için politika faizinin 200 puan ve 181-720 gün için politika faizinin 100 puan altında belirlenmişti. Yapılan düzenlemeye göre; TL reeskont kredilerinden yararlanmak için ihracat bedellerinde uygulanmakta olan mevcut yüzde 40 Merkez Bankası’na satış koşuluna ek olarak, firmalara en az yüzde 30’unu bir bankaya satmayı taahhüt şartı getirilmişti. TL reeskont kredisi kullanan firmaların ilk satış işleminden itibaren bir ay süreyle satılan döviz tutarını yeniden satın almamayı taahhüt etmesi gerekiyor. Toplantı talebinin ihracatçılardan geldiği, değişikliğin etkilerinin Merkez Bankası yetkililerine anlatılacağı dile getiriliyor.


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