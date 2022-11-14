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Yurtdışı para transferinde işbirliği

14.11.2022 - 09:48 | Son Güncelleme :
Yurtdışı para transferinde işbirliği | Ekonomi Haberleri

Mastercard ve global para transferinde mobil uygulama UPTION, müşterilerinin tüm dünyada kullanabilecekleri ve kur farkından etkilenmeyen ön ödemeli temassız kartı UPTION Kart için işbirliği yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; UPTION Kart’ın, döviz cinsi bir hesaba bağlanarak kur farkından etkilenmeden tüm dünyada kullanabildiği açıklandı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Mastercard olarak teknoloji ile hayatımıza giren bu değişimlere uyum sağlayarak hem var olan iş yapış biçimlerimizi değiştiriyor hem de mevcut düzendeki işleyişlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışı para transferi birçok tüketicinin ihtiyaç duyduğu temel bir finansal hizmet. Yılda yaklaşık 10 milyon kişi yurt dışına para transferi yapıyor. İş gücü mobilitesinin artması, yaşanan göçler, turizm ve e-ticaret bu artışın nedenleri arasında yer alıyor. Biz de Mastercard olarak büyüyen bu ihtiyacı adreslemek adına şirket politikamızı yeniden çizerek, bu alana yatırımlar yapmaya başladık” dedi.

DİJİTALLEŞME VURGUSU

UPT Genel Müdürü Hakan Özat ise “Global para transferinin öncü şirketlerden biri olarak, sektörün en büyük markalarından Mastercard ile yaptığımız işbirliği sayesinde gücümüzü katlıyoruz. UPT olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve dijitalleşmeyi ajandamızın ilk sırasında tutuyoruz. Uluslararası para transferi yapan kullanıcılarımıza en hızlı ve en uygun fiyatlı ürünleri sağlamak için çalışıyor, tüm yeni teknolojilerden bu amaç doğrultusunda faydalanıyoruz. 13 ülkede 40’ın üzerinde banka ve ödeme kuruluşu UPT altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunuyor. UPT olarak; global iş ortaklarımıza 10 yıldan uzun süredir sağladığımız ‘as a service’ hizmetimiz ile finansal inovasyona öncülük ediyoruz” açıklamasını yaptı.


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