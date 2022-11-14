BES’te işveren katkısının tam zamanı | Bes Haberleri

Allianz Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, çalışanların BES’te kalmasını sağlayacak uygulamalara ihtiyaç olduğunu, bunun da işveren katkısı ile sağlanacağını belirterek, “Sene başında asgari ücrette yüksek artışa gidilecek. Bu ortamda işveren katkısını çıkartabiliriz. Kamu, işveren, çalışan, biz emeklilik şirketleri bir araya gelerek bunun adını koyabiliriz” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Allianz Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), işveren katkısını konuşmanın tam zamanı olduğunu söyledi. Türkölmez, tüm çalışanların işverenleri tarafından BES’e dahil edildiği otomatik katılım sisteminde, çalışanların sistemde kalmasını sağlayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, bunun da işveren katkısı ile sağlanacağını kaydetti.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Taylan Türkölmez, sağlam bir emeklilik sisteminin kurulabilmesi için ek uygulamalara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “İşveren katkısını konuşmaya başladığınızda, işverenlerin üzerindeki yükler gündeme geliyor ve işverenin üzerine yeni bir yük getireceği söyleniyor. İstememiş de olsak bugün yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Görünen o ki, ocak ayında asgari ücrette yüksek bir artışa gidilecek. Bu artışın tüm çalışanların maaşlarına sirayet edeceği bir ortamda, işveren katkısını çıkartabiliriz. Bahsettiğimiz işveren katkısı belki yüzde 2-3. Asgari ücrette yüzde 50-60 artıştan bahsederken yüzde 3’lük işveren katkısını da konuşabiliriz” dedi.

FIRSATI DEĞERLENDİRELİM

İşveren katkılı sisteme bir yerden başlanması gerektiğine dikkat çeken Türkölmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonist ortamı fırsat olarak görmemek gerekiyor ama bugünkü gelinen ortam da bir fırsattır. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Belki de bir daha önümüze böyle bir fırsat gelmeyecek. Bu enflasyon düşecek, bu şekilde devam edeceğini hiçbirimiz söyleyemeyiz. Kamu, işveren, çalışan, biz emeklilik şirketleri bir araya gelerek bunun adını koyabiliriz. Belki işveren katkısı 3 olmaz da 1 olur. Önemli olan yola çıkmak.” Taylan Türkölmez, BES’in, 20 yıldır kendini ispat ettiğine, belli bir fon büyüklüğüne ulaşıldığına da dikkat çekerek, “Sermaye piyasalarını finanse eden sistemden bahsediyoruz. O nedenle işveren katkısının tam zamanı diyorum. Otomatik katılım sisteminin yanında, BES’te bazı işverenlerin, çalışanlarına sundukları işveren katkılı planlar var. İşveren katkısının olduğu planlarda çalışanların sistemde kalma oranı yüzde 60-70’lerde. Otomatik katılımda kalma oranı yüzde 30’un altında. İşveren katkısı çok fark ettiriyor” dedi.

DESTEKLER TOPLUMDA KARŞILIK BULDU

Taylan Türkölmez, BES’in, 20 yıldır desteklendiğini ve halen de tasarruf edilmesi için desteklenmeye devam edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Devlet katkısı yüzde 25’ten 30 çıktı. 18 yaş altına sisteme girme hakkı tanındı. Bugün geldiğimiz noktada yılbaşından bu yana 600 bin yeni katılımcı sisteme girdi. Şu anda 8 milyona yakın katılımcıya ulaşıyoruz. Toplam fon büyüklüğü 400 milyar liraya yakın, 2023’te de 500 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşacağız. BES’e verilen desteklerin bugün toplumda karşılığını bulduğunu söyleyebiliriz.”

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