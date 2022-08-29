Yerli elektrikli otobüs Almanya’da tanıtılacak | Ekonomi Haberleri

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli araçlarını dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç eden TEMSA, elektrikli araç portföyünü büyütmeyi sürdürüyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bugüne kadar 4 elektrikli aracı seri üretime hazır hale getiren TEMSA, beşinci elektrikli modeli olan LD SB E’nin tanıtımını IAA Hannover Transportation’da gerçekleştirecek. Dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation 2022, 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Türkiye’de doğup büyüyen bir marka olarak, bu gibi etkinliklerde ortaya koyduğumuz bu güçlü vizyon, TEMSA’nın ve Türk sanayisinin katma değerli üretim tutkusunu ortaya koyması adına da çok önemli. Bugün İsveç’ten ABD’ye, Romanya’dan Fransa’ya kadar yollara çıkan elektrikli araçlarımız, genişleyen ürün gamımızla birlikte yakında çok daha geniş coğrafyalarda yerini alarak sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

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