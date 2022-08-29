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2030’a kadar sıfır emisyon hedefi

29.08.2022 - 10:03
2030’a kadar sıfır emisyon hedefi | Ekonomi Haberleri

Ford Otosan, uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koydu. Şirket, “Gelecek Şimdi” ismini verdiği vizyonuyla iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor. Şirket ayrıca, 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını da amaçlıyor. Şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Bugün ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli yol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir hareket başlatıyoruz. ‘Gelecek Şimdi’ diyerek ortaya koyduğumuz uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizle gelecek için bugünden paydaşlarımızla birlikte sağlam ve güçlü adımlar atıyoruz” dedi.


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