2022’nin riskleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, 2022 Gelecek Riskleri Raporu’nda artık iklim değişikliğinin yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybının da toplumlar ve küresel ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; AXA 2022 Yılı Gelecek Riskleri Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Raporu’n bu yılki yayınında da geçen yıl olduğu gibi iklim değişikliğinin yarattığı yıkıcı riskler ön plana çıkarken, geçen yıldan farklı olarak, iklim değişikliğiyle beraber biyoçeşitlilik kaybına da en önemli risk faktörü olarak yer veriliyor.

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, 2022 Gelecek Riskleri Raporu’nda artık iklim değişikliğinin yanı sıra, biyoçeşitlilik kaybının da toplumlar ve küresel ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekonomik faaliyetlerde karbonsuzlaşmaya doğru hızlı adımlarla yol almak acil bir gereklilik olarak öne çıkıyor” dedi.

Ölken, Raporda, iklim değişikliğini yavaşlatmak, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için enerji dönüşümünün hızlanması gerektiğini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının, özellikle karbon salımı yüksek enerji kaynaklarının yerini alması gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Ölken, ‘2022 İklim ve Biyoçeşitlilik Raporu: Enerji Dönüşüm Sürecini Hızlandırma’ başlıklı raporunda öne çıkan hususlara da değinerek, şunları söyledi:

“İklim değişikliği konusunda gerekli önlemlerin alınmaması halinde küresel ısınmanın 3.2 dereceyi bulacağı ve daha uzun vadede bu seviyenin 4.8 dereceye ulaşacağı belirtiliyor. 2100 yılına kadar ısınmanın 1.5 dereceyi aşmaması ve 2050 yılı itibariyle şirketin yaptığı yatırımların ısınma potansiyelinin de 1.5 derece seviyesinde sınırlı kalması AXA’nın hedefleri arasında yer alıyor. 2023 yılına kadar yeşil yatırımlarının toplamda 26 milyon Euro’yu bulmasını hedefleyen AXA Grubu raporunda, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en az seviyede tutmak için gerekli olan finansmanın 2030 yılına kadar küresel çapta 3 ila 6 kat artırılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca kendi yatırımlarımızdan kaynaklı karbon salımını yüzde 20 oranında azaltmaya çalışıyoruz.”

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