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‘Maden ihracatında yeni rekor geliyor’

29.08.2022 - 09:40
‘Maden ihracatında yeni rekor geliyor’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin maden ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 19 artarak 3.36 milyar dolara yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin yeraltı zenginliği anlamında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Dönmez, son yıllarda Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracatın lokomotif olduğunu vurgulayarak maden ihracatının da bu lokomotif içinde en ön sıralarda yer aldığını dile getirdi. Dönmez, “Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da veriler gösteriyor ki yeni bir rekor geliyor. Bu artışta yarı mamul ve mamul ürünlerinin yükseliş yakalaması bir diğer sevindirici gelişme. İnşallah katma değerli ürün ihracatını daha da artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız” dedi. Bu yeraltı zenginliğinin doğaya ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Dönmez, “Her zaman söylediğimiz gibi. Ne çevremizden vazgeçeriz ne de madenlerimizden. Bu yüzden doğaya saygılı, çevreye duyarlı, milli maden politikasıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÇİN İLK SIRADA

Geçen yılın ilk 6 ayında 2.82 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı. Maden sektörü geçen yılın tamamında da 5.93 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, yılın ilk 6 ayındaki ihracatta ilk sırada maden sektörünün geleneksel pazarı Çin 713 milyon dolarla yer alırken, Çin’i 328 milyon dolarla ABD ve 214 milyon dolarla Bulgaristan takip etti. Ürün bazında ise ilk sırada 484 milyon dolarla işlenmiş mermer, 306 milyon dolarla blok mermer ve traverten, 301 milyon dolarla çinko yer aldı.


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