İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

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Vatandaşların büyük kısmını ilgilendiren yeniden değerleme oranı belli oldu. Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kullanılıyor.

Bugün açıklanan veriler ışığında yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu.

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

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