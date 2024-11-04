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İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

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#Yeniden Değerleme#Oran#Harç
İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:00

Türkiye'de her yıl yeniden değerleme oranı Ekim ayında belli oluyor. Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yeniden değerleme oranında indirim sağlanabiliyor. İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport, kimlik ve trafik cezalarına gelen artış oranı...

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Vatandaşların büyük kısmını ilgilendiren yeniden değerleme oranı belli oldu. Her yıl ekim ayı sonunda oluşan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak kullanılıyor.

Bugün açıklanan veriler ışığında yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu.

Ehliyet, pasaport, trafik cezaları, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.

İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

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İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

İşte yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları

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#Yeniden Değerleme#Oran#Harç

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