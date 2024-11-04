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Memur ve emekliler dikkat! Zam için dördüncü veri açıklandı

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#Memur#Emekli#Zam
Memur ve emekliler dikkat Zam için dördüncü veri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:00

Ekim ayı enflasyon rakamları memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı için belirleyici oluyor. İşte zammı belirleyecek dördüncü veri açıklandı.

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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın onuncu enflasyon verisi açıklandı.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

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(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

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