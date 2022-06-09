Yeni yatırımla ciroya 350 milyon TL’lik katkı | Ekonomi Haberleri

Kalekim, geçtiğimiz yıl gerçekleşen halka arzın ardından, şirketin 2021 finansallarını ve 2022 beklentilerini, düzenlenen basın toplantısında paylaştı. Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Mardin’deki fabrikamıza yaptığımız 23 milyon TL’lik ek yatırımın ardından, Lyksor Kimya A.Ş.’nin de yüzde 75’lik kısmını 140.6 milyon TL’ye satın aldık. Yaptığımız yatırımlar ve iyileştirmeler sayesinde geçtiğimiz yıl net karımızı bir önceki yıla göre yüzde 158.5 oranında artırdık. Lyksor Kimya yatırımının bu y

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da “2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırarak, 24.1 milyon TL’den 70.8 milyon TL’ye çıkardık. Yılın ilk üç ayındaki net satışlarımız da yüzde 111 oranında artarak, 302.4 milyon TL’ye ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

TEDARİK KRİZİ

Alperat, “Tedarik zincirinin Çin’den bizim tarafımıza doğru değişmesi ülkemize çeşitli imkanlar sağlıyor. İhracata ağırlık veriyoruz. Enflasyonla büyüme başarılabildi, bu görülüyor. Çalışanlarımızı ara zam yaparak, korumaya çalışıyoruz” dedi. Karaoğlu ise döviz krizinin bir şekilde yönetildiğini; geçtiğimiz aylarda çok daha yoğun olan tedarik krizinin ise arz güvenliğini tehlikeye atacak kadar ciddileştiğini söyledi. Türkiye’nin bu coğrafyanın önemli bir tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Timur Karaoğlu, “Satışlarımızı en çok artırdığımız ülkelerin başında Irak ve Fransa geldi. Irak, stratejik öneme sahip pazarlarımızın başında geliyor. Bir malzemenin fiyatının yükseldiğini düşünüyorsak önceden alıyoruz, yoğun olmamakla birlikte stok yapıyoruz” yorumunu yaptı.

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