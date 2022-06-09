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Trabzonspor ‘taklit’ davasını kazandı

09.06.2022 - 09:59
Trabzonspor ‘taklit’ davasını kazandı | Ekonomi Haberleri

Trabzonspor Kulübü, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescilli olan ‘Trabzonspor’ markasına ait ürünlerin taklitlerini satan Kardeşler Butik’e açtığı davayı kazandı. Kardeşler Butik’in Trabzonspor ürünlerinin satışının durdurulmasına karar veren mahkeme, ayrıca 13 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne üç yıl önce açılan davaya göre, Trabzonspor Kulübü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Trabzonspor’ markasını kendi bünyesinde tescil ettirdi. Tecilin ardından Trabzonspor, kulübün lisanslı ürünlerinin üretilmesine, satılmasına, lisanslanmasına izin veren yetkili bir ticari kurum haline geldi. İddiaya göre Kardeşler Butik şirketinin sahibi Hacı Gençdal, Trabzonspor Kulübü’ne ait tescilli ve tanınmış ürünlerin taklitlerini üretti. Kulübe ait pijama, spor giyim eşyaları ve eşofmanlar üreten Kardeşler Butik, bu ürünleri satarak haksız kazanç sağlamaya başladı. Kardeşler Butik’in kulübe ait ürünleri taklit ederek haksız kazanç sağladığını dava dilekçesinde belirten Trabzonspor Kulübü’nün avukatı, haksız tecavüzün durdurulması ile 5 bin lira maddi, 3 bin lira manevi ve 3 bin lira da itibar tazminatına çarptırılmasını istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme, Trabzonspor Kulübü’nü haklı buldu. Mahkeme, Kardeşler Butik’in Trabzonspor’a ait tescilli marka hakkına tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesine ve durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, haksız ihlal nedeniyle davalı şirketin 7 bin 500 lira maddi, 3 bin lira manevi ve 3 bin lira da itibar tazminatı olmak üzere toplam 13 bin 500 lira tazminatı faiziyle birlikte Trabzonspor Kulübü’ne ödemesine hükmetti.


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